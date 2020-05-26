Новый банк развития (НБР) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) готовит кредитные линии для покрытия затрат на борьбу с пандемией коронавируса в странах БРИКС, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Новый банк развития" (НБР) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) готовит кредитные линии для покрытия затрат на борьбу с пандемией коронавируса в странах БРИКС, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.Страны БРИКС обсуждают возможность противодействия новому мировому вызову — пандемии коронавируса и ее последствиям, отметил Рябков в интервью изданию "Международная жизнь".Государства БРИКС в числе первых ответили в феврале на вспышку коронавируса. К работе подключился НБР, который готовит кредитные линии на покрытие затрат на борьбу с коронавирусом в странах "пятерки", подчеркнул Рябков.Ведомства по охране здоровья и другие министерства стран БРИКС также поддерживают плотные рабочие контакты, заключил замминистра.