Новейший самоходный миномет МЗ-304 Горец на базе бронеавтомобиля Тигр завершил заводские испытания. Специалисты силовых ведомств изучают результаты тестов.

Новейший самоходный миномет МЗ-304 "Горец" на базе бронеавтомобиля "Тигр" завершил заводские испытания. Специалисты силовых ведомств изучают результаты тестов, рассказал в интервью агентству ТАСС глава "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.Главная особенность нового "Горца" — экипаж может наводить оружие дистанционно и вести огонь, не выходя из кабины бронеавтомобиля. Специально для этого 120-миллиметровый миномет оснащен электроприводами.Кроме того, боевая машина связана с беспилотником и получает от него целеуказание: все необходимые данные выводятся на цветной дисплей командира. Помимо обычных боеприпасов Горец способен стрелять высокоточными минами "Грань". Максимальная дальность их полета – 9 километров. На тестах из 8 выпущенных зарядов 6 попали точно в цель.