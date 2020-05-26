Нападающий санкт-петербургского Зенита Сердар Азмун прокомментировал информацию о возможном переходе в итальянский Наполи, который проявляет активный интерес к 25-летнему иранскому футболисту.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал информацию о возможном переходе в итальянский "Наполи", который проявляет активный интерес к 25-летнему иранскому футболисту."Об этом должны договариваться клубы. Ничего конкретного об интересе "Наполи" сообщить не могу. У меня действующий контракт с "Зенитом". Нахожусь уже восемь лет в России. И это хороший опыт. Но я бы хотел принять новый вызов. Надеюсь, скоро у меня появится такая возможность", – цитирует Азмуна Calciomercato.com.Иранский футболист перешел в "Зенит" из "Рубина" в феврале 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 14,5 миллиона евро. Ранее генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев заявил, что не собирается продавать Азмуна.