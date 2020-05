В портфолио компании он стал вторым трансформируемым смартфоном с большим складным AMOLED-дисплеем. Помимо топовой аппаратной платформы с обильными запасами памяти, этот девайс может похвастаться продвинутым фото-модулем с оптикой Leica, емкой батареей, дополненной мощной проводной зарядкой, а также программной поддержкой расширенной многозадачности. Вести.Hi-tech нашли не только плюсы, но и минусы у очень дорогого Huawei Mate Xs

В портфолио компании он стал вторым трансформируемым смартфоном с большим складным AMOLED-дисплеем. Помимо топовой аппаратной платформы с серьезными запасами памяти, этот девайс может похвастаться продвинутым фото-модулем с оптикой Leica, емкой батареей, дополненной скоростной проводной зарядкой, а также программной поддержкой расширенной многозадачности. В этом обзоре самого дорогого и футуристичного смартфона Huawei - Mate Xs - выясним все его плюсы и минусы.Одной из главных особенностей Mate Xs, безусловно, стал новый процессор Kirin 990 5G, который сделал этот девайс первым на рынке складным смартфоном с гибким дисплеем и интегрированной в основной чип поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Прошлогодний Mate X также мог работать с 5G, но только благодаря отдельному модему Balong 5000. Стоит сразу отметить, что концепция складной конструкции Huawei Mate X/Xs существенно отличается от предложенной, например, компанией Samsung. Напомним, что гибкий "одноклассник" Galaxy Fold получил два экрана, причем бо∎льший по размеру складывается вовнутрь и после такой трансформации становится недоступным. У Mate X/Xs всего один дисплей, который, наоборот, складывается рабочей поверхностью наружу так, что один экран превращается в два - фронтальный и тыловой.Обзор Huawei Mate Xs: технические характеристикиМодель: TAH-N29mОС: Android 10 (AOSP + HMS) с оболочкой EMUI 10.0.1Процессор: техпроцесс 7 нм, 8-ядерный 64-разрядный процессор HiSilicon Kirin 990 5G, (2 ядра ARM Cortex-A76, 2,86 ГГц +2 ядра ARM Cortex-A76, 2,36 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A55, 1,95 ГГц), 2 Big Core + Tiny Core NPU (Neural Network Processing Unit)Графическая подсистема: ARM Mali-G76 MP16Оперативная память: 8 ГБВстроенная память: 512 ГБ, гибридный слот для карт памяти NM (Nano Memory), до 256 ГБИнтерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (BLE, SBC, AAC, LDAC), USB Type-C (USB 3.1 Gen. 1, OTG), NFCЭкран: емкостной, сенсорный, AMOLED, разложенный: 8 дюймов, разрешение 2480х2200 точек, 414 ppi; сложенный: основной экран, 6,6 дюйма, разрешение 2480х1148 точек (19,5:9), дополнительный экран, 6,38 дюйма, 2400х892 точкиТыловой фото-модуль: основная камера - 40 МП (RYYB, оптический размер 1/1.7 дюйма), широкоугольный объектив (f/1.8, ЭФР 27 мм), фазовый автофокус; телефото -- 8 МП, объектив (f/2.4, ЭФР 80 мм, оптическая стабилизация OIS); супер широкоугольная камера -- 16 МП, объектив (f/2.2, ЭФР 17 мм); 3D ToF-камера; оптика Leica, двойная светодиодная вспышка; видео 4K UHD [email protected] /60 fpsСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G LTE, 5G NR (основная SIM-карта)Гибридный слот: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/NMРежим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)Навигация: GPS (L1+L5)/ГЛОНАСС/BDS/Galileo (E1+E5a)/QZSS (L1+L5), A-GPSСенсоры: акселерометр, гироскоп, датчик цветовой температуры, компас, барометр, датчики освещения и приближения, дактилоскопический сканер, датчик Холла, инфракрасный датчикБатарея: несъемная, литий-полимерная, 4 500 мА*ч (2 250 мА*ч х2), поддержка 40-ваттной (макс. 55 Вт) быстрой проводной зарядки SuperChargeЦвет: "звездное небо"Габариты: 161,3х146,2х11 мм (разложенный), 161,3х78,5х11 мм (сложенный)Вес: 300 гОбзор Huawei Mate Xs: дизайн, эргономикаMate Xs, не особо греша против истины, можно назвать как раскладным смартфоном, так и складным планшетом. Причем в обоих ипостасях этот аппарат действительно хорош. Нетрудно догадаться, что буква "s" в названии говорит о модернизации первого варианта подобного трансформера - Mate X.На презентации Huawei, где камушки предсказуемо полетели в огород Samsung Galaxy Fold, отметили, что Mate Xs продолжает удерживать лидерство, как тончайшее 5G-устройство, не только в разложенном (5,4 мм), но и в сложенном состоянии (11 мм). При весе в 300 г максимальные габаритные размеры новинки в плане составляет 161,3х146,2 мм.Единый 8-дюймовый экран складываясь, делится на 6,6-дюймовый основной (фронтальный) и 6,38-дюймовый дополнительный (тыловой). Как уже отмечалось выше, происходит это не рабочей поверхностью внутрь, а, наоборот, наружу. Такое отношение к чувствительному экрану, который обычно стараются всячески защитить, даже из общих соображений несколько удивляет.Впрочем, к заметным улучшениям в Mate Xs причисляют именно AMOLED-дисплей с пленкой из двуслойного оптического полиамида - износостойкой разновидности пластика, который получился на 80% прочнее одинарного слоя, причем, как утверждают в Huawei, оценивается в три раза дороже золота. Кстати, предохранять экран положено еще и защитной пленке с олеофобным покрытием.Складывается и раскладывается Mate Xs вручную, после нажатия специальной механической кнопки, фиксирующей защелку. В процессе самой операции требуется приложить небольшие усилия, но тут главное не переборщить."Хребет" трансформируемой конструкции - механический шарнир Falcon Wing ("крыло сокола") содержит более сотни взаимосвязанных деталей. Говорят, что он, разворачиваясь на 180 градусов, стал работать теперь не только плавнее, но и более уверенно. Для его создания пригодился "жидкий металл" на базе циркония, который оказался на 30% крепче титанового сплава. На практике же конструкция тестируемого устройства во время трансформаций все-таки слегка поскрипывала, да складка на месте шарнира, которую на работающим экране практически не было видно, хорошо определялась наощупь. Неизвестно, через сколько рук прошел наш тестовый образец, но вид у него был уже далеко не новый. Между прочим, если Mate Xs не используется в течение длительного времени, то хранить его рекомендуется с разложенным экраном. Возможно, предыдущие пользователи об этом забывали.Система охлаждения, называемая здесь Flying Fish Fin ("плавник летающей рыбы"), была специально разработана для форм-фактора складного девайса. Данная конструкция включает гибкие графеновые пластины, обеспечивающие эффективное отведение тепла.Небольшую декоративную решетку "разговорного" динамика поместили встык между лицевой панелью основного экрана и его верхним торцом. Хотя место в нижней части дисплея по-прежнему зарезервировано для пиктограмм управления, предпочтение по умолчанию отдается жестам. Свой выбор можно сделать в настройках.На нижнем торце основного экрана находятся отверстия под разговорный микрофон и разъем USB Type-C (USB 3.1 Gen. 1, 5 Гбит/с), а у дополнительного экрана - только решетка "мультимедийного" динамика.В свою очередь, на верхнем торце основного экрана разместили отверстие для второго микрофона (шумоподавления), а у дополнительного экрана - глазок ИК-порта и закрытый слот с лотком для модулей идентификации абонента (nanoSIM). Причем место второго из них может занять карта памяти формата Huawei NM (Nano Memory).На левом ребре (дополнительный экран) есть только технологическое отверстие для язычка защелки.С правой стороны основного экрана сделали небольшое утолщение, на правом ребре которого нашлось место для качельки регулировки громкости и довольно широкой кнопки включения/блокировки, совмещенной с емкостным сканером отпечатков пальцев.Со стороны задней панели это утолщение, украшенное логотипом Huawei, покрыто стеклом. Здесь вертикально разместили четыре объектива фото-модуля, двойную светодиодную вспышку и кнопку защелки с красным акцентом. Из пояснительной надписи можно узнать общие диапазоны апертур и ЭФР для фирменных объективов Leica с асферичными линзами: Vario-Summilux-H, 1:1.8-2.4/17-80 ASPH.Заметим, что из алюминиевого сплава выполнили раму корпуса и заднюю панель, которая открывается пользователю только в разложенном состоянии девайса. Хотя матированный окрас металла называется "звездное небо" (читай, темно-синий), отпечатки пальцев на нем все-таки заметны. Про лицевую панель и говорить нечего -- через несколько минут эксплуатации у нее весьма неопрятный вид.Учитывая сложность конструкции, до сертификации по IPxx дело не дошло. Механическая защита устройства сводится к полимерному бамперу, который в нашем случае был уже надет на тестируемое устройство. Насколько этот аксессуар смог бы уберечь дорогой (во всех смыслах) Mate Xs от возможных неприятностей - большой вопрос.Обзор Huawei Mate Xs: экранКак уже отмечалось, девайс оснащен AMOLED-дисплеем с максимальной диагональю 8 дюймов и разрешением 2480х2200 точек. Плотность пикселей на дюйм в этом случае достигает 414 ppi, а частота обновления не выше 60 Гц. В сложенном состоянии размер основного экрана составляет 6,6 дюйма (2480х1148 точек, 414 ppi), а дополнительного - 6,38 дюйма (2400х892 точки, 401 ppi). Заметим, что дополнительный экран используется только для "зеркальной" съемки (см. ниже). Экран в разложенном состоянии получает дополнительные возможности, поддержанные программным образом, включая новый многооконный режим.А вот "темный" режим включается не только на шторке быстрых переключателей, но и в настройках "Экран и яркость". Уровень яркости советуют регулировать вручную или воспользоваться опцией "Авто". Режим защиты зрения, активируемый в том числе и по расписанию, призван снять усталость глаз, благодаря снижению количества "вредного" синего цвета. Уровень фильтрации ("холодно"-"тепло") регулируется вручную. Чтобы уменьшить мерцания экрана на небольшой яркости, можно воспользоваться опцией "Снижение мерцания". В настройках дисплея предлагается также изменить масштаб изображений и размер шрифта.Высокое разрешение (2480x2200 точек) можно вручную изменить на обычное (1860x1650 точек) или низкое (1240х1100 точек), а вот выбор опции "Умное разрешение" положительно сказывается на энергосбережении. Подходящая цветовая температура выбирается на вкладке "Цветовой режим и температура" с помощью цветового круга и трех пресетов ("По умолчанию", "Тепло" и "Холодно"). В свою очередь для цветовой гаммы предусмотрено две опции -"Яркие" и "Обычные". На вкладке "Калибровка приложений" можно узнать, какие приложения не оптимизированы для полноэкранного режима (в состоянии "разложено/сложено", соответственно).В разделе "Рабочий экран и обои" на вкладке "Постоянное отображение" задается период работы режима Always On Display, когда на выключенном экране отображаются время, дата, день недели, заряд аккумулятора и уведомления о вызовах и сообщениях. Здесь также предлагается выбрать стиль и окрас часов, причем цвета меняются в зависимости от времени суток.А вот наслаждаться киношедеврами лучше, пожалуй, на сложенном экране. Дело в том, что соотношение сторон дисплея Mate Xs в разложенном состоянии ближе к единице (а точнее 1,13), тогда как для кинематографических форматов это значение варьируется в районе двух. Поэтому при просмотре фильмов по краям будут оставаться большие неиспользуемые черные полосы.Обзор Huawei Mate Xs: камерыИз-за трансформируемой конструкции фото-модуль у Mate Xs всего один, тем не менее, он с успехом справляется не только с ролью тылового, но и фронтального. Заметим, что вся оптика в фото-модуле несет бренд компании Leica.Итак, чтобы сделать селфи, пользователю обязательно нужно сложить смартфон.Фото-модуль включает четыре камеры: основная с 40-мегапиксельным RYYB-датчиком (оптический размер 1/1.7 дюйма) получила широкоугольный объектив (f/1.8, ЭФР 27 мм, фазовый автофокус) с оптической стабилизацией. Эту камеру называют SuperSensing Wide, поскольку именно она вносит ключевой вклад в максимальную светочувствительность ISO, которая достигает 204 800 единиц. У телефото камеры оказался 8-мегапиксельный датчик (оптический размер 1/4 дюйма) и объектив (f/2.4, ЭФР 80 мм, фазовый автофокус) с оптической стабилизацией, а также 3-кратным оптическим зумом (при поддержке других камер обеспечивается 5-кратный гибридный и 30-кратный цифровой зум). Для суперширокоугольной камеры подобрали 16-мегапиксельный датчик, а также объектив со светосилой f/2.2 и автофокусом. Говорят, что ЭФР 17 мм позволяет захватывать на 140% больше пространства. Помимо фиксации пейзажей, панорам и общих видов на эту камеру возложили обязанности макросъемки с минимальной дистанцией фокусировки от 2,5 см. Венчает фото-квартет 3D ToF-камера, состоящая из ИК-приемник и ИК-передатчика. Заметим, что в дополнение к OIS предусмотрена также и AIS стабилизация.Интерфейс приложения "Камера" хорошо знаком по современным смартфонам под торговыми марками Huawei/Honor. Так, в нижней части видоискателя находятся пиктограммы основных режимов - "Диафрагма", "Ночь", "Портрет", "Фото", "Видео", "Профи" и "Еще"(переход к дополнительным), среди которых HDR, "Монохром", "Панорама", "Супермакро" и т.д. Значки в верхней части видоискателя помогают определиться с опциями AI Lens (некий аналог Google Объектива), включить ИИ-функции, выбрать режим работы вспышки, активировать опцию фильтров ("Цвета Leica"), а также перейти к контекстным настройкам. Формат файлов RAW (DNG) доступен только в режиме "Профи".Кстати, благодаря складному экрану, одной из "фишек" Mate Xs стал режим "зеркальной" съемки, когда изображение с объективов фото-модуля появляется на двух экранах девайса (с противоположных сторон). Это, в частности, позволяет объекту съемки контролировать свое изображение в кадре.Режим "Профи" доступен не только для съемки фото, но и видео. Здесь предлагается самостоятельно настроить способ замера экспозиции, значение ISO, выдержку (только для фото), ступень экспокоррекции, метод фокусировки и баланс белого. При съемке портретов рекомендуются не только средства украшения, но и различные эффекты размытия заднего фона. Во время съемки в режиме "Ночь" можно изменять ISO и выдержку. А вот диафрагму в одноименном режиме легко выбрать в диапазоне f/0.95-f/16 (разумеется, виртуальную).Фото-модуль умеет записывать видео в максимальном разрешении 4K UHD 2160p (3840х2160 точек) с частотой кадров 30 fps или 60 fps. На выбор предлагаются стандартный (H.264/AVC) и более продвинутый, экономный (H.265/HEVC) кодек. В число дополнительных режимов включен таймлапс ("Отрезок времени") с автоматической и ручной установкой параметров съемки (при разрешении 4К), а также скорости и длительности записи. При замедленной съемке (режим "Замедление") в разрешении 1080р частоту кадров можно установить на 120 fps (в 4 раза), 240 fps (в 8 раз) и даже 960 fps (в 32 раза).Примеры снимков с фото-модуля Mate Xs можно посмотреть здесь.Обзор Huawei Mate Xs: звукОсобой музыкальностью Mate Xs похвалиться не может: средний по качеству и громкости "мультимедийный" динамик оказался монофоническим. Ни о каких стереопарах с "разговорным" речь тоже не идет.Фирменные алгоритмы Huawei Histen вполне дежурно рекомендуют автоматическую настройку звуковых эффектов на базе используемого контента. При этом, наряду с имитацией глубокого объемного 3D-звучания ("близкое", "фронтальное", "объемное", "максимальное"), советуют также естественный и обычный режимы. В последнем случае появляется не только доступ к 10-полосному эквалайзеру с усилением басов, пятью пресетами и индивидуальной настройкой, но также возможность отметить тип подключаемого аудио-аксессуара.Поскольку 3,5-мм аудио-коннектор на смартфоне отсутствует, в комплекте со смартфоном предлагается гарнитура с USB Type-C разъемом. Для подключения собственных проводных аксессуаров понадобится обычный переходник "мини-джек" на USB Type-C.Для беспроводных Bluetooth-наушников предлагаются кодеки SBC, AAC, LDAC и HWA (LHDC). Заметим, что все варианты американского aptX отсутствуют. С помощью фирменного приложения "Музыка" воспроизводятся треки высокого качества, например, из FLAC- или WAV-файлов. Программа "Диктофон" сохраняет записи, которые можно помечать по ходу метками, в файлах формата M4A (AAC LC).Обзор Huawei Mate Xs: начинка, производительностьСмартфон Mate Xs получил новый флагманский процессор HiSilicon Kirin 990 5G (с интегрированным 5G-модемом Balong 5000), выполненный по 7-нм технологии. Два мощных ядра ARM Cortex-A76 работают здесь на частоте 2,86 ГГц, ещё два таких же, выступающих в роли средних ядер, тактируются частотой 2,36 ГГц, а частота четырех энергоэффективных ARM Cortex-A55 составляет до 1,95 ГГц.При этом графический ускоритель ARM Mali-G76 использует 16 ядер, а за функции искусственного интеллекта отвечает нейропроцессор NPU (Neural Network Processing Unit). В отличие от "обычного" Kirin 990, модуль NPU, помимо экономичного Tiny Core, включает уже не одно, а два производительных ядра Big Core (архитектура Da Vinci).Тестирование Huawei Mate Xs. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Huawei Mate Xs. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Huawei Mate Xs. Результаты в бенчмарке 3DMarkБенчмарки продвинутого процессора, по понятным причинам, попадают в верхние части таблиц результатов.И хотя девайс не бьет рекордов быстродействия, он позволяет без труда справиться практически с любыми играми на большом экране.Заметим, что на своем борту Mate Xs несет 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X. Встроенное хранилище объемом 512 ГБ на базе быстрой памяти UFS 2.1 можно расширить картой памяти проприетарного формата Nano Memory еще на 256 Гбайт. Заметим, что в этом случае она занимает место второго модуля идентификации абонента формата nanoSIM. В свою очередь технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону USB-флэшки (в том числе и со SMI-контроллерами). Поддерживаются также портативные внешние SSD-накопители с NTFS-форматированием.Один радиоканал позволяет работать попеременно в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby), при этом только одна из SIM-карт может поддерживать сети пятого 5G поколения. Набор беспроводных коммуникаций включает также 2-диапазонный Wi-Fi-модуль 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0 (BLE), ИК-порт и NFC.Приложение "Виртуальный пульт" позволяет через ИК-порт управлять бытовой техникой разных производителей, например, "умным" телевизором Samsung.Интерфейс NFC, помимо связи между устройствами, в тандеме с соответствующим приложением поможет узнать, например, баланс транспортной карты "Тройка". Помимо фирменного кошелька Huawei (Huawei Wallet), рекомендуется использовать приложение "Кошелек" от петербургской компании CardsMobile, которое поддерживает платежную систему MasterCard.Для определения точного местоположения и навигации предлагается использовать несколько спутниковых систем -- GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo и QZSS. При этом 2-полосный GPS-приемник работает на двух несущих частотах - L1 (1575,42 МГц) и L5 (1176,45 МГц), что помогает в определении координат в условиях плотной городской застройки. Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям служит режим A-GPS.Обзор Huawei Mate Xs: автономностьОбщий запас энергии Mate Xs складывается из зарядов двух батарей (на каждую половину устройства по 2 250 мА*ч), суммарная емкость которых 4 500 мА*ч. В противном случае выдержать получившуюся толщину корпуса было бы попросту невозможно. Максимальная мощность адаптера проводной зарядки SuperCharge из тестового комплекта составляла 65 Вт (20 В/3,25 А). Судя по презентации Mate Xs, больше 55 Вт ему не требуется (в одной крупной торговой сети в продаже вообще заявлена 40-ваттная зарядка). На тесте всего за полчаса аккумулятор заполнялся примерно на 85%, а за 50-55 минут на все 100%.По этому поводу на презентации Mate Xs не преминули всуе помянуть Samsung Galaxy Fold 5G, который на зарядке оказался в 2,3 раза менее расторопным.Воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 11% (в течение 6 часов). При такой автономности до рекордов, конечно, далеко, но за весь рабочий день можно не беспокоиться.В разделе "Батарея" советуют настроить подходящий режим энергосбережения, включая "Ультра", управлять запуском приложений в фоновом режиме, а также воспользоваться советами по оптимизации энергопотребления и т.п.Обзор Huawei Mate Xs: особенности программного обеспеченияСмартфон Mate Xs работает под управлением операционной системы Android 10 (Q), интерфейс которой скрыт за версией фирменной оболочки EMUI 10, что довольно свежо смотрится на большом экране.Да и для многих "смартфонных" программ такая опция действительно заставляет взглянуть на них по-новому.На развернутом экране, например, удобно перемещаться по разделам настроек, что оказываются в левой части экрана, причем включенные в них опции и вкладки доступны в это время в его правой части.Для управления смартфоном можно использовать виртуальную панель или жесты, дополнив их кнопкой навигации. Виртуальная панель включает четыре комбинации значков "Назад", "Домой", "Недавние приложения", а также "Вызов панели уведомлений и быстрых настроек". Предусмотрена опция, чтобы скрывать навигационные пиктограммы.В разделе "Специальные возможности" рекомендуется активировать режим управления смартфоном одной рукой. А вот на вкладке "Быстрый доступ и жесты" предлагается несколько опций, включая мгновенную съемку, запись c экрана, ответ на вызов, выключение звука, снижение громкости и т.п."Фишкой" развернутого экрана стал новый многооконный режим Multi-Window. Теперь фрагменты текста, изображения и документы можно просто перетаскивать из окна в окно. Если приложение открывается на двух экранах, то доступ к его контенту появляется в разных частях программы одновременно.Отображение нескольких окон активируется с помощью одноименной панели, где собирают значки приложений для быстрого к ним доступа в соответствующем режиме. Когда на экране развернуты одновременно два приложения, можно запустить и третье, но уже в режиме плавающего окна.Напомним, что у Mate Xs емкостной дактилоскопический сканер совмещен с кнопкой включения/блокировки, что очень удобно. Процесс регистрации (до пяти отпечатков пальцев) довольно прост и не утомителен. Да и распознавание происходит практически мгновенно и безошибочно. Кстати, сохраненные папиллярные узоры можно использовать не только для разблокировки устройства, но и для защиты контента в "Личном", а также для доступа к выбранным приложениям. Заметим, что помимо прочего предлагается и "умная" разблокировка смартфона с помощью Bluetooth-устройства, например, соответствующего браслета. А вот ввиду отсутствия фронтальной камеры как таковой, разблокировка по лицу здесь не предусмотрена.Обзор Huawei Mate Xs: покупка, выводыОсновной "фишкой" Mate Xs стала, разумеется, его уникальная трансформируемая конструкция с большим складным AMOLED-дисплеем, которая, по сути, объединила смартфон и планшет в одном устройстве. Помимо крутого дизайна, у новинки оказалась и вполне премиальная начинка. Так, девайс может похвастаться топовой аппаратной платформой с интегрированной поддержкой сетей 5G, обильными запасами памяти, продвинутым фото-модулем с оптикой Leica, емкой батареей, дополненной мощной проводной зарядкой, а также программной поддержкой расширенной многозадачности на большом экране.По поводу недостатков стоит отметить, что корпус девайса, а точнее, его экран в сложенном состоянии, получился довольно марким, ну а системный софт все так же обходится без сервисов Google (GMS). К тому же, Mate Xs, как, впрочем, и его предшественник, получился весьма недешевым. На момент тестирования в фирменном интернет-магазине его оценили в 199 999 рублей.Впрочем, не нужно рассматривать Mate Xs как обычный девайс массового спроса. Скорее это концепт, который стал лишь очередным шагом в будущее мобильных устройств с физически изменяемым размером экрана.Итоги обзора Huawei Mate XsПлюсы:Трансформируемая конструкция с большим складным дисплеемОтличный AMOLED-экранМощная аппаратная платформа с обильными запасами памятиКамеры, включая 3D ToF, с оптикой LeicaЕмкая батарея, дополненная мощной проводной зарядкойПоддержка расширенной многозадачностиМинусы:Очень высокая ценаМаркий корпусОтсутствуют сервисы Google (GMS)