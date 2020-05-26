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<a href="https://33live.ru/novosti/26-05-2020-obzor-raskladnogo-smartfona-huawei-mate-xs-obernutyj-ekranom.html" target="_blank">Обзор раскладного смартфона Huawei Mate Xs: обернутый экраном</a> - В портфолио компании он стал вторым трансформируемым смартфоном с большим складным AMOLED-дисплеем. Помимо топовой аппаратной платформы с обильными запасами памяти, этот девайс может похвастаться продвинутым фото-модулем с оптикой Leica, емкой батареей, дополненной мощной проводной зарядкой, а также программной поддержкой расширенной многозадачности. Вести.Hi-tech нашли не только плюсы, но и минусы у очень дорогого Huawei Mate Xs