Одиннадцать домов оказались объяты пламенем в Волжском районе Самарской области. Площадь пожара составила 900 квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал.

Одиннадцать домов оказались объяты пламенем в Волжском районе Самарской области. Площадь пожара составила 900 квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.Огонь вспыхнул в 08:30 (07:30 по местному времени) 26 мая на Каширской улице в поселке Яицкое. За считанные минуты пожар охватил 11 частных домов.В настоящее время спасатели пытаются сбить пламя и защитить от огня другие постройки. По предварительным данным, никто не пострадал.