Скончался первый министр топлива и энергетики РФ Владимир Лопухин, возглавлявший ведомство в 1991-92 годах. Ему было 68 лет. Как сообщил в Facebook его друг, писатель и политолог Денис Драгунский, у Лопухина диагностировали COVID-19.

Скончался первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин. Ему было 68 лет. Как сообщил в Facebook его друг, писатель и политолог Денис Драгунский, у Лопухина диагностировали COVID-19."Сегодня от корнавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии", – написал Драгунский.Лопухин работал в Академии наук СССР, был заместителем министра экономики РСФСР, также руководил Минэнерго РСФСР, а затем и РФ – в первом составе правительства, которое возглавлял Борис Ельцин.В 1992 году Лопухина отправили в отставку с министерской должности, его место занял Виктор Черномырдин.