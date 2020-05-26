Ростуризм готовит к запуску новые туристические маршруты по России. Речь идет о поездках как на автомобиле, так и на поезде и самолете. С 1 июня в нашей стране открывается туристический сезон, правда, пока в ограниченном формате.

Ростуризм готовит к запуску новые туристические маршруты по России. Речь идет о поездках как на автомобиле, так и на поезде и самолете. С 1 июня в нашей стране открывается туристический сезон, правда, пока в ограниченном формате.Летнему сезону — быть! Россияне в ближайшие месяцы все-таки смогут отдохнуть и попутешествовать. Правда, с ограничениями. Во-первых, зарубежный отдых еще под запретом. Речь в первую очередь идет о постепенном открытии российских курортов. Во-вторых, точной даты старта сезона для всех пока нет.Четко известно лишь одно: с 1 июня правительство разрешило открытие санаториев с медицинской лицензией. Речь идет в первую очередь о Краснодарском крае.В Сочи таких учреждений — 65, в общей сложности там 40 тысяч мест. В Геленджике — нужные документы есть у 23 санаториев на 10 тысяч мест.В Ростуризме также отметили, что они уже разрабатывают новые направления поездок по России — автомобильные, железнодорожные и даже чартерные маршруты.В их числе глава Ростуризма Зарина Догузова называет ряд направлений вдоль Волги — это Тверская область, Татарстан, Астраханская область.2019-й год стал рекордным для российской туриндустрии. Если брать летний сезон, то в Краснодарском крае отдохнули 10,5 миллиона человек, в Крыму — 4,5 миллиона. Примерно столько же ездили в Турцию. Конечно, открытие сезона в этом году позднее, с ограничениями, и туроператоры на рекордные показатели не надеются.Но что касается внутреннего туризма, то в его пользу сильно играет факт закрытия границ. Это может дать толчок развития наших курортов.С другой стороны, многие люди в этом году могут вообще отказаться от поездок, по крайней мере, от дальних. Это, по мнению экспертов, изменит структуру отдыха.Заведующий лабораторий туристского брендинга Российского государственного университета туризма и сервиса Юрий Щегольков считает, что нас ожидает ренессанс туров выходного дня – туров, которые будут идти из большие города в малые."Если это Москва, то есть Золотое кольцо, города Тульской области, Калужской области, речные города", — говорит Щегольков.Туротрасль одной из первых попала в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Оборот компаний за два последних месяца упал до нуля — при том, что в туристическом секторе постоянно работают порядка двух с половиной миллионов человек, а в летний сезон это число возрастает до 5 миллионов.Для многих регионов отдыхающие — это если не основа, то точно драйвер местной экономики. Туристы дают работу не только самим отелям и турфирмам, но и смежному бизнесу. А это уже 7 миллионов человек.Крупные российские туроператоры, которые работают по внутренним направлениям, конечно, повторить результаты прошлого года даже не надеются, но определенный оптимизм все-таки сохраняют.Генеральный директор национального туроператора "Алеан", вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Илья Уманский говорит: они не ждут, что курортный сезон побьет какие-то рекорды, но хотят получить хоть какой-то результат."При благополучном прогнозу мы отработаем где-то на 80 процентов своей эффективности. Все будет зависеть от того, как скоро откроются гостиничные комплексы, потому что если мы отработаем только в режиме санаториев — это слезы", — отмечает представитель АТОР.Намного сложнее приходится тем туристическим компаниям, которые были ориентированы на зарубежный отдых, хотя многие популярные у россиян страны (это в первую очередь Турция и Греция) уже заявили о большом желании все-таки провести этот сезон.Так, Турция даже готова возить наших туристов чартерными рейсами, пока закрыты регулярные. Однако в правительстве подчеркнули, что предпосылок для восстановления выездных турпотоков пока нет. Ну, а в самой туриндустрии теперь уже рассчитывают только на конец года.«Если говорить про выездные направления, то здесь ситуация намного хуже: падение составляет 98-95 процентов, бронируется больше осень и следующая зима, потому что нет ощущения, что выездной туризм откроется со дня на день», — говорит исполнительный директор НТК "Интурист" Сергей Толчин.Также есть какая-то определенность с детским отдыхом: глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что он точно планируется. Естественно, на наших курортах. Он будет организован по специальным правилам, но дети обязательно должны отдохнуть, подчеркнула Попова.