Китайский технологический гигант Tencent Holdings инвестирует $70 миллиардов в IT-инфраструктуру, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и кибербезопасность

Китайский технологический гигант Tencent Holdings в течение следующих пяти лет инвестирует 500 миллиардов юаней ($70 миллиардов) в IT-инфраструктуру, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и кибербезопасность, сообщила компания во вторник.В Поднебесной отмечается повышенный спрос на софт для бизнеса и облачные услуги. Объявление было сделано после того, как в прошлом месяце Пекин призвал к технологической модернизации второй по величине экономики мира за счет инвестиций в "новую инфраструктуру".Другие ключевые сектора инвестиций включают в себя блокчейн, серверы, большие центры обработки данных, суперкомпьютерные центры, интернет вещей, 5G и квантовые вычисления, сообщил Даусон Тонг, старший исполнительный вице-президент Tencent.Компания Tencent больше всего известна своим приложением для обмена сообщениями WeChat и рядом популярных игр, но намерена расширить свою деятельность на бизнес-сервисы по мере замедления роста потребительского интернета и перехода компаний на облачные сервисы.После этого объявления акции Tencent выросли на 2,5%.Tencent заявила, что компании, работающие в сфере облачных вычислений, пострадали во время вспышки COVID-19, но в долгосрочной перспективе компания ожидает ускоренного внедрения облачных услуг и корпоративного программного обеспечения в офлайн-индустрии и государственном секторе.На долю облачного подразделения Tencent Cloud приходилось 18% рынка облачных технологий Китая в IV квартале. Tencent уступает Alibaba Group Holding Ltd, которая заняла 46,4% рынка, по данным исследовательской фирмы Canalys. Alibaba заявила в прошлом месяце, что вложит 200 миллиардов юаней в свою облачную инфраструктуру в течение трех лет.Пекин активизирует усилия по выходу в лидеры в ключевых технологиях, планируя вливание денег для развития всего — от беспроводных сетей до искусственного интеллекта. Согласно плану, одобренному генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином, в течение шести лет Китай инвестирует примерно $1,4 триллиона в развитие беспроводных сетей пятого поколения, установку камер и датчиков, а также разработку программного обеспечения для искусственного интеллекта, который станет основой для самоуправляемых автомобилей, автоматизированных заводов и систем массового слежения, сообщало агентство Bloomberg.Ожидается, что к развитию новой технологической инфраструктуры будут привлечены в основном местные гиганты — Alibaba, Huawei, SenseTime Group Ltd. и т. д. Вынужденный технологический национализм вкупе с инвестиционным драйвом уменьшит зависимость Китая от зарубежных технологий, что перекликается с целями, поставленными ранее в программе "Сделано в Китае-2025". Подобные инициативы уже вызвали яростную критику со стороны администрации Трампа, в результате чего были приняты меры по блокированию роста китайских технологических компаний, таких как Huawei.Предположительно, правительство объявит о финансировании инфраструктуры в размере $563 миллиардов в этом году. Крупнейшие поставщики облачных вычислений и анализа данных в стране — компании Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd. — будут основными участниками предстоящего проекта. Китай уже доверил Huawei развертывание 5G.Новый план стимулирования Китая, скорее всего, приведет к консолидации промышленных интернет-провайдеров и может привести к появлению более крупных компаний, способных конкурировать с такими мировыми лидерами, как GE и Siemens, говорит Наннан Коу, старший научный сотрудник Bloomberg NEF в Пекине.Китай не одинок в инициативе вливания денег в технологический сектор как способ выбраться из поствирусного экономического спада. Ранее в этом месяце Южная Корея заявила, что ИИ и беспроводная связь будут в центре ее новой программы для создания рабочих мест и стимулирования роста.По данным Китайского центра развития информационной индустрии, 10 триллионов юаней ($1,4 триллиона), которые по оценкам Китай потратит до 2025 года, охватывают области, которые обычно считаются передовыми, такие как ИИ и интернет вещей, а также такие объекты, как линии сверхвысокого напряжения и высокоскоростные железные дороги. Более 20 из 31 провинции и региона материкового Китая объявили о проектах на общую сумму более 1 триллиона юаней при активном участии частного капитала, сообщила в среду государственная газета.