Печки - вместо домов. Крупный пожар в поселке Яицкое Волжского района Самарской области локализован. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ГТРК Самара. В результате полностью сгорело 11 жилых строений, без крова осталось более ста человек.

Печки — вместо домов. Крупный пожар в поселке Яицкое Волжского района Самарской области локализован. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ГТРК "Самара". В результате полностью сгорело 11 жилых строений, без крова осталось более ста человек. Сгоревшая территория относится к цыганской части поселения.Всем пострадавшим предоставлено горячее питание, рассказали в районной администрации. Пункт временного проживания открыт в школе села Лопатино. Там разместится 60 человек, остальные планируют пожить у родственников. Всем будет оказана необходимая помощь, вплоть до восстановления документов, уточнил глава Волжского района Евгений Макридин.Как известно, частные дома в Яицком загорелись сегодня в 8.30 утра. Огонь распространился очень быстро, охватив площадь в 1000 кв.м. По информации МЧС, изначально в одном из домов загорелся натяжной потолок. В 11.45 пожарным удалось локализовать огонь.