Несмотря на распространение коронавируса, детям младше двух лет носить медицинские маски опасно, заявили в Ассоциации педиатров Японии. Врачи отмечают, что у малышей маски могут затруднять дыхание, потому что у них узкие дыхательные пути, а также они повышают риск теплового удара.

Несмотря на коронавирус, малышам до двух лет носить медицинские маски опасно, утверждают в Ассоциации педиатров Японии, где накануне отменили введенный ранее режим ЧС из-за этого заболевания.Специалисты отмечают, что у маленьких детей медицинские маски могут затруднять дыхание, поскольку у них еще узкие дыхательные пути. Кроме того, у малышей они повышают риск теплового удара.Японские медики также подчеркивают, что среди детей пока было очень мало серьезных случаев заболевания коронавирусом. При этом большинство малышей заразились от членов семьи, а вспышек заболевания в детских садах и школах практически не было, передает радио "Вести ФМ".