Переболевший коронавирусом COVID-19 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вернулся к работе. Но пока только из дома, так как еще две недели он должен оставаться после выписки из больницы на карантине. При этом Дмитрий Песков признался, что фиксирующее нарушения режима самоизоляции приложение Социальный мониторинг он на свой смартфон не устанавливал.

Переболевший коронавирусом COVID-19 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вернулся к работе. Но пока только из дома, так как еще две недели он должен оставаться после выписки из больницы на карантине. При этом Дмитрий Песков признался, что фиксирующее нарушения режима самоизоляции приложение "Социальный мониторинг" он на свой смартфон не устанавливал. Поэтому и не может ничего рассказать о качестве работы приложения и от пользования им.При этом у Кремля нет позиции по вопросу об амнистии по штрафам за нарушения самоизоляции, отметил Песков. Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что это не вопрос Владимира Путина, а вопрос региональных властей.Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.Приложение "Социальный мониторинг", в частности, активизировалось в ночное время. И если находящийся на самоизоляции пользователь не страдал бессонницей и не просыпался сразу, чтобы сделать и отправить селфи в домашней обстановке, то начисляло за это штрафы. Позже эти штрафы были аннулированы.Кроме того, начальник Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что на работу приложения подано около 4 тысяч жалоб. При этом около 2,5 тысячи жалоб связано с начислением штрафов. Данчиков отметил, что это не более 3% общего количества штрафов. Также было несколько резонансных случаев, когда приложение давало сбой. В частности, приложение высылало штрафы преподавательнице РУДН Ирине Карабулатовой, которая является лежачей больной, за нарушение режима самоизоляции. При этом на ее смартфон приложение не устанавливалось технически. И никто ей помощь с установкой приложения или с выделением другого контролирующего устройства не предоставил. Второй случай, например, относился к супружеской паре, живущей на окраине Москвы. Приложение штрафовало их каждый раз, когда они в пределах своей квартиры находились в спальне или на балконе, поскольку приложение характеризовало из местоположение, как выезд в Московскую область.В Москве были отменены еще более тысячи штрафов, выписанных автомобилистам, которые ошиблись при введении цифр при оформлении цифрового пропуска.