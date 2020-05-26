Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.

Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза.Перерасчет затронет 80 тысяч человек, никаких заявлений подавать не надо, подчеркивает ПФР.Пенсии участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают деньги не накопительной, а срочной пенсионной выплатой (то есть в течение срока, определенного самим гражданином), увеличатся на 7,99%. Такую пенсию получают 32 тысячи граждан.Средний размер накопительной пенсии составляет 956 руб. в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты — 1705 руб. Оба вида пенсии назначают женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет или в более раннем возрасте при досрочном выходе на пенсию.На увеличение размера пенсий направят 1,87 миллиарда руб., заключает ПФР.