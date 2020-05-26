Врач-терапевт Андрей Наговицын пояснил, почему COVID-19 опаснее вируса свиного гриппа. По словам медика, коронавирус распространяется быстрее. Наговицын отметил, что инкубационный период ..

Врач-терапевт Андрей Наговицын пояснил, почему COVID-19 опаснее вируса свиного гриппа. По словам медика, коронавирус распространяется быстрее.Наговицын отметил, что инкубационный период COVID-19 составляет от шести дней до двух недель, в то время как свиной грипп развивается за два-четыре дня. Таким образом, подхвативший коронавирус может заражать большое количество людей, даже не подозревая об этом.