Во вторник, 26 мая, легкомоторный самолет экстренно сел в Ломоносовском районе Ленинградской области. По предварительной информации, причиной аварийной посадки стала проблема с винтом. На ..

Во вторник, 26 мая, легкомоторный самолет экстренно сел в Ломоносовском районе Ленинградской области. По предварительной информации, причиной аварийной посадки стала проблема с винтом.На борту воздушного судна находились пилот и пассажир. Они не пострадали. Самолет также не получил повреждений во время приземления. В ближайшее время судно будет доставлено на аэродром.