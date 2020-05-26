В Адыгее задержали предполагаемых мошенников, которые под видом прокуроров вымогали у руководителей подмосковных аптек деньги. Задержание и допрос злоумышленников сняли на видео.

В Адыгее задержали предполагаемых мошенников, которые под видом прокуроров вымогали у руководителей подмосковных аптек деньги. Задержание и допрос злоумышленников сняли на видео.Подозреваемые действовали по одной схеме: звонили директору аптеки, представлялись районным или городским прокурором, предупреждали о том, что некий фармацевт продал лекарство без рецепта, но обещали закрыть глаза на этот проступок в обмен на финансовую поддержку. Деньги просили переводить на номер телефона.Следователи пока что выявили два эпизода — в Лобне и Балашихе, но уверены, что на счету мошенников куда больше случаев. В первый раз они получили 20 тысяч рублей, во второй — 25 тысяч.Во время обысков у подозреваемых нашли записную книжку с реквизитами банковских карт, абонентскими номерами потерпевших и персональными данными действующих сотрудников прокуратуры, а также адресами аптек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Взятым под стражу лжепрокурорам, один из которых был несколько раз судим, грозит до пяти лет в колонии за мошенничество.