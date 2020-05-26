Герцогиня Сассекская Меган Маркл считает, что в Букингемском дворце против нее готовили заговор. Об этом пишет Times, ссылаясь на одну из подруг герцогини. Именно этим объясняется и отъезд Меган и ее мужа принца Гарри из Великобритании.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл считает, что в Букингемском дворце против нее готовили заговор. Об этом пишет Times, ссылаясь на одну из подруг герцогини. Именно этим объясняется и отъезд Меган и ее мужа принца Гарри из Великобритании.Неназванная приятельница Меган Маркл рассказала, что супруга принца Гарри с самого начала чувствовала себя в британской королевской семье посторонней. Когда после свадьбы пара обосновалась в резиденции Фрогмор, герцогиня "оказалась в самоизоляции"."Она не привыкла к такой жизни, ей захотелось уйти от всего этого", – рассказала журналистам подруга герцогини. Она уточнила, что Меган привыкла работать и самореализовываться, а жизнь при королевском дворе не давала ей такой возможности.В январе нынешнего года принц Гарри и его жена заявили о том, что отказываются от королевских титулов и снимают с себя полномочия старших членов монаршей семьи. Они сообщили, что уезжают в Канаду, чтобы жить независимо, в том числе и с финансовой точки зрения. Сейчас супруги и их малолетний сын живут в американском штате Калифорния.Супруги решили выплатить британской короне средства, которые были выделены из казны на ремонт их лондонской резиденции – особняк Фрогмор-коттедж. Работы обошлись казне в 2,4 миллиона фунтов стерлингов (2,9 миллиона долларов). Герцог и герцогиня Сассекские выплатят эту сумму в течение 11 лет, они уже внесли первый взнос в размене 18 тысяч фунтов.