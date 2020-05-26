Авария произошла около четырех часов утра 26 мая в Нагорном проезде. Водитель Kia Cerato, 26-летний сержант полиции ОМВД по Нагорному району Москвы, не совладал с управлением и на высокой скорости врезался в опору моста.

Один полицейский погиб, его коллега получил многочисленные травмы в результате ДТП на юге Москвы, сообщили ТАСС в столичном управлении МВД.Авария произошла около четырех часов утра 26 мая в Нагорном проезде. Водитель Kia Cerato, 26-летний сержант полиции ОМВД по Нагорному району Москвы, не совладал с управлением и на высокой скорости врезался в опору моста.Удар пришелся в правую сторону, где на переднем пассажирском сидении находился младший сержант того же отделения полиции. От полученных травм он скончался на месте, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом руки и многочисленные ссадины. В салоне находили еще две девушки, им помощь оказали на месте, а затем доставили в больницу.По предварительной информации, стражи порядка находились не при исполнении.