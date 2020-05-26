Задержан подозреваемый в убийстве девочки-подростка, тело которой было обнаружено в лесополосе в Пензе.

Задержан подозреваемый в убийстве девочки-подростка, тело которой было обнаружено в лесополосе в Пензе, передает ТАСС.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по подозрению в совершении преступления задержан житель села Засечное Пензенского района 1978 года рождения.С подозреваемым проводятся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело.23 мая в полицию с заявлением обратилась мать 14-летней девочки. По ее словам, ее дочь ушла из дома и не вернулась 22 мая около двух часов дня.Полицейские незамедлительно приступили к поиску пропавшей и через три часа обнаружили тело девочки в лесополосе в 200 метрах от магазина на улице Тепличной.