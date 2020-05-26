В администрации Владимирской области кадровые перестановки: повышение получила чиновница Юлия Арсенина, которая призывала девушек сначала рожать детей, а потом получать образование. Арсенина назначена исполняющим обязанности главы областного Департамента здравоохранения.

В администрации Владимирской области кадровые перестановки: повышение получила чиновница Юлия Арсенина, которая призывала девушек сначала рожать детей, а потом получать образование. Как сообщили на сайте администрации, Арсенина назначена исполняющим обязанности главы областного Департамента здравоохранения.Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Сипягин. К работе в новой должности Арсенина приступила уже 26 мая.Как напоминает ГТРК "Владимир", 25 мая пост руководителя департамента покинул Алексей Мозалев, который возглавлял учреждение с декабря 2018 года. Еще раньше в отставку отправились два его заместителя.Заместителем директора департамента была и Арсенина. Летом 2019 года она прославилась из-за своего высказывания на круглом столе в областном Доме молодежи, где обсуждали вопросы поддержки материнства и детства.Арсенина в своем выступлении отметила такую тенденцию: родители настраивают дочерей на получение образования, и только потом на материнство. При этом, по словам чиновницы, "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ее поколение". По ее мнению, ранние роды лучше сказываются на здоровье женщин и детей, чем поздние. Исходя из этого Арсенина призвала матерей нормально относиться ранней беременности дочерей, поскольку "больше, чем дети, подарка в жизни быть не может".