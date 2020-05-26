В предыдущей программе Судьба человека актер Алексей Барабаш рассказал о своих первых трех браках, трагическом происшествии с первой женой и двух инсультах. Во второй части он признается, что, оказавшись на грани жизни и смерти, многое переосмыслил, а вскоре встретил своего ангела.

В предыдущей программе "Судьба человека" любимец женщин – актер Алексей Барабаш рассказал о своих первых браках, трагическом происшествии с первой женой и двух инсультах, которые ему удалось скрыть от режиссеров.Это произошло, когда актеру стукнуло сорок. К тому времени у него было уже четыре разрушенных брака и трое детей.Но так случилось, что хоть в его жизни и было много женщин, любивших и прощавших Алексею измены, тяжелые испытания по здоровью он переживал один.На тот момент он расстался и с третьей женой Юлей, и – после бурных и публичных скандалов — с актрисой Анной Здор, которая ради него в свое время ушла от бывшего мужа.Алексей признается, что после двух инсультов он полностью пересмотрел свою жизнь. "Да, я совершал много плохих поступков, но совершал и хорошие", – говорит актер и добавляет: "Я любил, я честно говорил, что разлюбил. И я всегда помогал всем своим детям".Вскоре после инсультов и переосмысления своей предыдущей жизни Барабаш встретил, как он говорит, "своего ангела" – актрису Александру Богданову. Это произошло на съемках фильма "Ростов".Вместе они уже два года, и за это время расставались всего раз на три дня.Алексей говорит, что они – абсолютно родственные души, а Александра признается, что считает его гением со сложной судьбой, которого она хотела бы "взять в ладошки и унести от всех этих историй на другую планету".Почему актер расстался с третьей женой? В чем его упрекала Анна Здор, и удалось ли им в итоге примириться? Общается ли Барабаш с детьми, рожденными в разных браках? Как он справлялся с алкогольной зависимостью, и что именно переосмыслил, когда лежал в больнице?Об этом Алексей Барабаш откровенно рассказывает во второй части программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".