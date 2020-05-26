В этом году 44 общеобразовательные школы и гимназии города Владимира заканчивают 1635 учеников

Во Владимире для выпускников школ 2019-2020 учебного года 29 мая пройдёт «Последний звонок» в формате онлайн. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.Учитывая введённый из-за пандемии коронавируса режим всеобщей самоизоляции власти планировали отменить или перенести праздник выпускников, однако сити-менеджер Андрей Шохин решил, что «Последний звонок» состоится, несмотря ни на что.«И пусть в этом году «Последний звонок» пройдёт в онлайн-формате, торжественные воспоминания у детей обязательно останутся», - считают в городской администрации.Сам праздник пройдёт в «Патриаршем саду». Здесь для выпускников организуют телемосты, виртуальные флешмобы, конкурсы, викторины, традиционные напутствия педагогов и родителей и, конечно же, выберут лучшую школу города. Гвоздём программы должен стать школьный вальс у большого фонтана и сам «последний звонок» в медные колокольчики.Прямую трансляцию можно будет посмотреть 29 мая в 11.00 на трёх интернет-ресурсах:- в группе городского управления образования в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/club29543663;- в группе городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике - https://vk.com/sledizanami33;- на платформе видео-хостинга Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC1ffS7Wv8EKhNNUac6LcFtQ/.В этом году 44 общеобразовательные школы и гимназии города Владимира заканчивают 1635 учеников, 202 из которых претендуют на получение золотой медали.