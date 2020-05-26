В США почти помешались на вмешательстве России в американские выборы - такое заявление сделал наш постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В США почти помешались на "вмешательстве России в американские выборы" — такое заявление сделал наш постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс и сговоре с Дональдом Трампом еще в 2016 году, напоминает телеканал "Россия 24". Спецпрокурор Роберт Мюллер лично расследовал дело об этом якобы вмешательстве, но за два года так и не нашел никаких доказательств, после чего признал, что никакого сговора не было.Михаил Ульянов также напомнил, что Соединенные Штаты во время холодной войны осуществили 70 операций, направленных на смену режимов в разных странах. Вот уж действительно "в своем глазу бревна не замечают", подытожил дипломат.