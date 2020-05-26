Президента Тульской областной федерации смешанного боевого единоборства Владимира Осия подозревают в организации убийства. Его допрашивают в качестве подозреваемого. Всего по делу об убийстве задержаны пять человек. Какое конкретно преступление расследуется, пока не известно.

Президента Тульской областной федерации смешанного боевого единоборства Владимира Осия подозревают в организации убийства. Об этом со ссылкой на телеканал РЕН-ТВ передают "Известия". Сотрудниками правоохранительных органов проведен обыск в его квартире.Как уточняет ГТРК "Тула", Владимира Осия допрашивают в качестве подозреваемого. Всего по делу об убийстве задержаны пять человек. Какое конкретно преступление расследуется, пока неизвестно.Владимиру Осия — 35 лет. Он является мастером спорта по боевому самбо, заслуженным тренером России. Самым известным его воспитанником называют Магомеда Исмаилова. С чемпионом России (2011) и чемпионом мира (2012) по боевому самбо Осия работал на протяжении 10 лет. Также Владимир Осия — судья международной категории по ММА.