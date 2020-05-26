Чистая прибыль российских банков сократилась в апреле более чем в шесть раз к показателю в марте до 32 миллиардов руб., сообщает Банк России.

Чистая прибыль российских банков сократилась в апреле более чем в шесть раз к показателю в марте до 32 миллиардов руб., сообщает Банк России.Сокращение в значительной степени вызвано отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой на фоне укрепления рубля. ЦБ оценивает такие потери в 100 миллиардов руб. Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб.Между тем существенного роста отчислений в резервы в апреле не произошло.Положительный финансовый показатель отмечен в апреле у 246 банков (63% общего количества банков, действовавших к началу мая). На эти банки пришлось 77% активов отрасли.В целом банки обладают достаточным запасом капитала, заключает ЦБ.