Президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин отдал приказ начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие пройдет 24 июня.

Президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин отдал приказ начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие пройдет 24 июня."Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В столице России и городах", – заявил глава государства на телеконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.Новость дополняется.