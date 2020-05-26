Приморская семья поселилась в тайге, чтобы спрятаться от коронавируса. Подробностями необычного случая поделились с Вестями: Приморье в пресс-службе ОМВД Кавалеровский. На исчезновение семьи из поселка Кавалерово обратили внимание по просьбе директора местной школы.

Приморская семья поселилась в тайге, чтобы спрятаться от коронавируса. Подробностями необычного случая поделились с "Вестями: Приморье" в пресс-службе ОМВД "Кавалеровский".На исчезновение семьи из поселка Кавалерово обратили внимание по просьбе директора местной школы. Выяснилось, что трое учеников — мальчики 2004, 2008 годов рождения и девятилетняя девочка — не выполняют домашние задания и не явились на итоговую аттестацию. По месту жительства никого не обнаружили. При этом с отцом детей связаться не удавалось. На учете в полиции семья не стояла.К поисковым мероприятиям подключились сотрудники полиции, МЧС, местные жители и волонтеры. На протяжении трех суток группы поисковиков обошли окрестности села, прочесали лесной массив. В итоге в лесу была найдена палатка, в которой спасатели и обнаружили школьников, а также их родителя. Мама детей скончалась шесть лет назад от пневмонии.В палатке были солнечные батареи, оборудованы душ и туалет. Выяснилось, что мужчина, таким образом, решил приучить детей к здоровой жизни на природе. А заодно — защитить от вирусов.Теперь главе семейства придется ответить по закону за недобросовестное исполнение родительских обязанностей. Составлен административный протокол. Сейчас дети находятся в медучреждении поселка в удовлетворительном состоянии. В будущем планируется направить школьников в социально-реабилитационный центр.