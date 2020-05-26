Пик распространения коронавируса в России, как считают специалистов, пройден, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Прямую трансляцию видеообщения президента с министром обороны вел телеканал Россия 24.

Пик распространения коронавируса в России, как считают специалистов, пройден, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Прямую трансляцию видеообщения президента с министром обороны вел телеканал "Россия 24".Президент высоко оценил работу военных в борьбе с коронавирусом COVID-19 как в России, так и за рубежом. Глава государства поблагодарил специалистов подразделений Минобороны, оказавших помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также ряду других стран. Сейчас Россия тоже получает от некоторых стран предложения о помощи, но "пик у нас уже пройден", отметил Путин."Но, тем не менее, все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", — подчеркнул президент Путин в ходе рабочей встречи.Владимир Путин также отметил эффективную работу военных внутри страны, в том числе и в Дагестане. В кратчайшие сроки в российских регионах были развернуты 16 многопрофильных медицинских центров, которые используются для лечения больных коронавирусной инфекцией. По словам российского президента, специалисты Минобороны действуют "мужественно и грамотно, оперативно локализуя очаги инфекции".Также на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу Путин сообщил, что Парад Победы пройдет 24 июня. Он распорядился начать подготовку к этому мероприятию. Именно в этот день в 1945 году состоялся первый проход воинов-победителей по брусчатке Красной площади. Участники парада бросили штандарты повершенных вражеских дивизий к стенам Кремля.Военно-морские парады при этом пройдут позже, в День Военно-морского флота.