Владимир Путин рассказал о том, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден. Это означает, что осталось не так долго до возвращения страны к нормальной жизни.

Владимир Путин рассказал о том, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден. Это означает, что осталось не так долго до возвращения страны к нормальной жизни.Коронавирус в России создал условия, при которых из-за опасности распространения болезни власти были вынуждены ввести карантин. Ограничения касались самых разных сфер жизни.Как неоднократно отмечали специалисты, об ослаблении и снятии запретов можно будет начать говорить только после того, как эпидемия пойдет на спад. И, как показывают последние новости и данные статистики, ждать этого осталось не так и долго."Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным", – заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Скорость распространения коронавируса затормозилась.Владимир Путин поблагодарил Сергея Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом другим странам. Российские военные специалисты побывали с этой миссией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и в других странах."Все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", – подчеркнул российский лидер. В частности, сейчас многие государства предлагают России ответную помощь.Напомним, пик коронавируса в России оказался пройден в середине мая. С этого момента скорость распространения болезни затормозилась. Ожидается, что пройдет еще относительно немного времени, и страна сможет начать возвращаться к привычной жизни.15 Апр 2020 в 9:10 PDT