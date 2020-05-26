Объем господдержки экономики России в условиях пандемии постоянно растет и превысил 3 триллиона руб., сообщил министр экономического развития Максим Решетников во время всероссийской акции День предпринимателя.

Объем господдержки экономики России в условиях пандемии постоянно растет и превысил 3 триллиона руб., сообщил министр экономического развития Максим Решетников во время всероссийской акции "День предпринимателя"."Сейчас мы уже за 3 триллиона перешагнули", — сообщил Решетников. Одна из целей антикризисной программы — "сохранение занятости установили, но при этом не 100%-е сохранение занятости": "Мы понимаем, что предприятия должны как-то адаптироваться, им надо давать возможность: там где спрос упал, в том числе и занятость, они вынуждены будут сокращать".Господдержка выросла в 1,5 раза с середины апреля. К 16 апреля объем правительственной антикризисной программы превысил 2 триллиона руб., сообщил ранее Максим Решетников. В частности, дотация государством зарплат в малых и средних предприятиях (МСП) в размере МРОТ на ближайшие два месяца покрывает более 50% фонда оплаты труда таких МСП, подчеркнул Решетников.Выплаты зарплаты в размере МРОТ — это далеко не весь фонд оплаты труда МСП, но это 30% расходов, пояснил Решетников.В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заявил ранее, что дополнительные меры поддержки МСП в виде прямых выплат от государства на покрытие расходов, связанных с выплатой зарплаты сотрудникам, охватят почти 500 тысяч предприятий. Главное то, что компании, которые получат выплаты от государства, берут на себя обязательства максимально сохранить рабочие места — не менее 90% численности сотрудников по состоянию на 1 апреля, отметил Мишустин.Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил Решетников. Сегодня индекс составляет 19%, показатель продолжает снижаться достаточно быстро, регионы открываются. МЭР с апреля рассчитывает индекс закрытости экономики. Показатель на пике достигал 28%. Это значит, что 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям, отметил Решетников.