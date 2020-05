Португальский нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду на тренировке забросил ногою футбольный мяч в баскетбольное кольцо, чем поразил болельщиков.

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду на тренировке забросил ногою футбольный мяч в баскетбольное кольцо, чем поразил болельщиков.Фрагментом с тренировки поделилась пресс-служба "Старой синьоры" в Twitter, подписав: "Так же легко, как ты и любишь, Криштиану". Португалец после своего трюка демонстративно отпраздновал на камеру необычный гол.As easy as you like, @Cristiano!