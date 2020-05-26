Росатом отметил около 100 случаев заражения коронавирусом на площадке Белорусской АЭС (БелАЭС). Заболели не только сотрудники Росатома, но и белорусской компании-заказчика, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

"Росатом" отметил около 100 случаев заражения коронавирусом на площадке Белорусской АЭС (БелАЭС). Заболели не только сотрудники "Росатома", но и белорусской компании-заказчика, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.На БелАЭС наступила самая горячая пора, в ближайшие недели "Росатом" намерен получить лицензию и выйти на физический пуск БелАЭС, при этом максимально защищая и сберегая сотрудников, подчеркнул Лихачев, сообщает "Интерфакс". В целом обстановка на зарубежных площадках "Росатома" контролируемая, но требующая предельного внимания."Росатом" продолжает перевозить сотрудников на зарубежные объекты и обратно. Всего умерли 11 зараженных коронавирусом сотрудников отрасли.На площадку строительства БелАЭС 6 мая прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока.БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2400 МВт строят в Островце (Гродненская область). Пуск реакторной установки энергоблока № 1 намечен на июль, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь.