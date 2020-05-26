Опубликованы рекомендации для бассейнов, фитнес-клубов и спортивных объектов по порядку работы в условиях коронавируса.
Опубликованы рекомендации для бассейнов, фитнес-клубов и спортивных объектов по порядку работы в условиях коронавируса.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что спортивные объекты могут функционировать только в режиме предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции.
Подчеркивается, что тренажеры должны располагаться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. Такую же дистанцию должны соблюдать между собой занимающиеся.
В бассейнах на каждого посетителя должно полагаться не менее пяти квадратных метров площади зеркала воды или десять квадратных метров дорожки бассейна.
Чай или кофе – запрещены, только бутилированная вода. Сотрудники будут обязаны перед работой мерить температуру, носить маски и пользоваться антисептическими средствами.
Уборка помещений с применением дезинфицирующих средств должна проводится регулярно, каждые два часа – обязательное проветривание. В бассейнах должен быть обязательный контроль качества воды.