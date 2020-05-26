Опубликованы рекомендации для бассейнов, фитнес-клубов и спортивных объектов по порядку работы в условиях коронавируса.

Опубликованы рекомендации для бассейнов, фитнес-клубов и спортивных объектов по порядку работы в условиях коронавируса.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба Роспотребнадзора.Отмечается, что спортивные объекты могут функционировать только в режиме предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции.Подчеркивается, что тренажеры должны располагаться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. Такую же дистанцию должны соблюдать между собой занимающиеся.В бассейнах на каждого посетителя должно полагаться не менее пяти квадратных метров площади зеркала воды или десять квадратных метров дорожки бассейна.Чай или кофе – запрещены, только бутилированная вода. Сотрудники будут обязаны перед работой мерить температуру, носить маски и пользоваться антисептическими средствами.Уборка помещений с применением дезинфицирующих средств должна проводится регулярно, каждые два часа – обязательное проветривание. В бассейнах должен быть обязательный контроль качества воды.