По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда. Ввоз долларов вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, евро – в три раза согласно статистике Банка России.

По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда. Ввоз долларов вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, евро – в три раза согласно статистике Банка России.Банки увеличили ввоз валюты в начале пандемии и мирового кризиса — в середине марта курс рубля резко упал. Традиционно в Россию ввозится больше долларов, чем евро.Предыдущий рекорд ввоза валюты в страну был поставлен в кризисный 2014 год, когда в декабре в Россию было ввезено $10,15 миллиарда наличных.По итогам марта вклады физических лиц в российских банках сократились на рекордную сумму 315 миллиардов руб., или на 1%, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые вклады были стабильны, отмечает ЦБ.Сокращение вкладов пришлось на третью неделю марта: население увеличило траты на покупку самого необходимого для самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен. Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась, что связано со снижением активности населения на фоне введенного в Москве и других крупных городах режима самоизоляции, а также с выплатами заработной платы. В дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход, прогнозирует ЦБ.