Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Китай в прошлом месяце увеличил импорт российской нефти на 18% в годовом выражении до 7,2 миллиона тонн, или 1,75 миллиона баррелей в сутки. В марте объем импорта составлял 1,66 миллиона баррелей в сутки, в апреле 2019 года — 1,49 миллиона баррелей в сутки.Между тем, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в апреле сократились до 1,26 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 1,7 миллиона баррелей в сутки в марте и 1,53 миллиона баррелей в сутки в апреле прошлого года.Китай стремится воспользоваться низкими ценами на нефть, закупая большие партии на фоне восстановления спроса в стране.Общий объем импорта нефти в Китай в апреле увеличился до 9,84 миллиона баррелей в сутки с 9,68 миллиона баррелей в сутки в марте. Однако импорт был существенно меньше чем 10,64 миллиона баррелей в сутки в апреле 2019 года.В январе-апреле импорт нефти в Китай вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.