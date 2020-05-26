Россияне после окончания нерабочих дней увеличили количество покупок на 20%, отмечено о исследовании ВТБ и оператора фискальных данных Первый ОФД. Введенные на время пандемии коронавируса нерабочие дни завершились 12 мая.

Россияне после окончания нерабочих дней увеличили количество покупок на 20%, отмечено о исследовании ВТБ и оператора фискальных данных "Первый ОФД". Введенные на время пандемии коронавируса нерабочие дни завершились 12 мая​​​.Для исследования количества покупок и размера среднего чека использованы сведения из всех регионах России.Во время ослабления режима самоизоляции с 12 мая по 21 мая количество покупок в среднем по России выросло на 18%, а количество покупок в интернете — более чем на 20%. Статистика приведена в сравнении с периодом, который длился с 30 марта по 11 мая.При этом количество покупок, оплаченных картами и наличными деньгами, увеличилось с 12 мая по 21 мая на 19%. Размер среднего чека почти не изменился — 876 руб., а размер среднего чека при оплате в интернете уменьшился на 20% до 940 руб.Таким образом, россияне стали чаще совершать в интернете более мелкие покупки.Доля покупок по безналичной оплате составила с 12 мая по 21 мая почти 62% против 56% с 30 марта по 11 мая.