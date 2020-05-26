Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил запретить рейтинговым агентствам снижать оценки российских системообразующих компаний. РСПП направил соответствующее письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову, пишет газета Известия.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил запретить рейтинговым агентствам снижать оценки российских системообразующих компаний. РСПП направил соответствующее письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову, пишет газета "Известия".РСПП предложил установить новый порядок пересмотра рейтингов системообразующих предприятий и компаний вплоть до временного запрета на ухудшение рейтингов.Оценки рейтинговых агентств серьезно влияют на стоимость заемных денег, а повышение стоимости кредитов во время кризиса может подорвать работу ключевых компаний, подчеркивает РСПП.Предприятия и компании опасаются, что объективное ухудшение финансовых показателей может привести к ухудшению рейтингов.Со своей стороны Банк России отметил, что присвоение рейтингов — это независимая от политического или экономического влияния деятельность. Рейтинг — важный, но не единственный источник сведений о финансовом положении заемщика. ЦБ не видит трудностей с доступом предприятий к финансированию, в том числе с учетом мер господдержки.Между тем АКРА в нынешних экономических условиях не предполагает массового изменения рейтингов. "Эксперт РА" считает ряд рисков системным, что в равной степени влияет на все компании. Агентства учитывают в своих оценках значимость компании для государства и вероятность того, что компания получит поддержку, поэтому возможность получения помощи компенсирует снижение финансовых показателей компании, что позволяет сохранить кредитный рейтинг.