Самарская область ставит антирекорды по числу новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Такое развитие ситуации не позволяет говорить о каких-либо послаблениях в режиме ограничений, отметил глава региона.

Самарская область ставит антирекорды по числу новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. В минувшее воскресенье диагноз был поставлен 121 человеку. Накануне, 25 мая, к числу заболевших прибавилось еще около ста жителей. К сожалению, такое развитие ситуации не позволяет говорить о каких-либо послаблениях в режиме ограничений, отметил глава региона.Губернатор обратился к жителям региона с убедительной просьбой: отнестись к сложившейся ситуации со всей серьезностью. Сейчас обязанность каждого человека — следить за собственным здоровьем и здоровьем своих близких, сказал Дмитрий Азаров. Так мы поможем не только себе, но и врачам, борющимся с новым вирусом.С начала эпидемии в регионе скончалось 17 человек с диагнозом COVID-19. Общее количество заболевших — 2205 человек. Тем не менее, все большее число жителей нарушает режим. Сегодня индекс самоизоляции равен единице. Значит, на улице многолюдно.Как напоминает ГТРК "Самара", режим самоизоляции пока продлен до конца месяца на основании рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора.