Пресс-служба магнитогорского Металлурга сообщила о подписании контракта с форвардом команды Сергеем Мозякиным. Срок соглашения с 39-летним хоккеистом рассчитан на один год.

Пресс-служба магнитогорского "Металлурга" сообщила о подписании контракта с форвардом команды Сергеем Мозякиным. Срок соглашения с 39-летним хоккеистом рассчитан на один год."Благодарны Сергею и его агенту за понимание современных реалий и грамотное отношение их к делу", – говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте "Металлурга".Напомним, что Мозякин выступает за магнитогорскую команду с 2011 года. В ее составе он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне нападающий набрал 41 (15 шайб + 26 передач) очко в 57 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.