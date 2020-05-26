Полиция задержала одного из злоумышленников, осквернившего мемориал с Вечным огнем в Кронштадте.

Полиция задержала одного из злоумышленников, осквернившего мемориал с Вечным огнем в Кронштадте.Мужчина 1984 года рождения доставлен в отделение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.С заявлением о том, что неизвестные совершили акт вандализма, в полицию обратился директор музея истории Кронштадта. Он сослался на размещенные в соцсетях фотографии шампуров, оставленных на могиле рабочих и матросов на Якорной площади.Записи камер наблюдения показали, что мужчина и две женщины приехали к мемориалу вечером 24 мая и начали готовить на Вечном огне еду. Розыск девушек продолжается.