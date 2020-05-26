Сотрудники правоохранительных органов проводят работу с мужчиной, подозреваемым в совершении убийства девочки-подростка, чье тело нашли в лесополосе с признаками насильственной смерти в минувшую субботу, 23 мая.

Следственный комитет обнародовал кадры с мужчиной, подозреваемым в совершении убийства 14-летней девочки в Пензе.Как сообщалось ранее, 22 мая девочка-подросток ушла гулять и не вернулась домой. Были организованы поиски, на следующий день в лесополосе в черте города правоохранители обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии "."В результате проведенного комплекса следственных действий и оперативных мероприятий в одном из торговых центров Пензы изъята видеозапись с изображением мужчины, причастного к совершению убийства", — рассказали в СК РФ.После этого, в ночь с 25 на 26 мая правоохранителям удалось задержать гражданина, который, по версии следствия, мог совершить убийство ребенка. Им оказался житель села Засечное Пензенского района 1978 года рождения.