Следственные органы комитета Российской Федерации по Костромской области возбудили уголовное дело по факту сбыта некачественных ИВЛ во Владимир. Об этом сообщает ведомство. Купленные 50 аппаратов были не пригодны к использованию, а их продажа приравнивается к сбыту некачественных медизделий в крупном размере.

Следственные органы комитета Российской Федерации по Костромской области возбудили уголовное дело по факту сбыта некачественных ИВЛ во Владимир. Об этом сообщает ведомство.Как выяснилось, фирмой из Костромы 31 марта был заключен договор о купле-продаже аппаратов ИВЛ "ФАЗА-5НР" выпуска 1999 и 2000 гг. для медучреждений Владимира. Покупатель получил технику 6 апреля. Общая сумма составила 6 миллионов рублей. В соответствии с технической документацией хранить подобные медицинские изделия можно не более пяти лет. Таким образом, купленные 50 аппаратов были не пригодны к использованию, а их продажа приравнивается к сбыту некачественных медизделий в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные мероприятия.Как напоминает ГТРК "Владимир", Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Московской, Свердловской и Костромской областей, ФСБ России и Росздравнадзора была обнаружена группа лиц, занимающаяся сбытом незарегистрированных аппаратов ИВЛ. Об этом сообщается на сайте МВД России. После проведения прокурорской проверки выяснилось, что в инфекционное отделение горбольницы №6 во Владимире тоже закуплена техника без сопроводительных документов и регистрационных удостоверений. Факт поставки устаревших аппаратов стал поводом для возбуждения уголовного дела региональным СК.