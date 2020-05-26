Один из фигурантов представился якобы Героем Советского Союза и сообщил о наличии у него обширных связей и знакомств с руководителями различных государственных учреждений...

СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере мошенническим путем.В ходе расследования установлено, что злоумышленники сообщили руководителю нескольких столичных организаций заведомо ложную информацию о возможности повлиять на решения государственных органов о сносе зданий, принадлежащих вышеуказанным организациям. Один из подозреваемых был арендатором у потерпевшего, который и сообщил, что у него есть знакомый, который сможет помочь.Так, встретившись с потерпевшим, один из фигурантов представился якобы Героем Советского Союза и сообщил о наличии у него обширных связей и знакомств с руководителями различных государственных учреждений, а также о возможности повлиять на решения последних.За свои услуги мужчина попросил денежное вознаграждение, однако, в действительности вышеуказанными возможностями не обладал.При очередной передаче денежных средств сотрудники уголовного розыска УВД о ЮВАО задержали злоумышленников на Ленинградском шоссе. Общая сумма материального ущерба составила свыше 44 миллионов рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28