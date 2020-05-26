Жители Сочи придумывают имена двум детенышам дикобраза. Они родились в зоопарке одного из санаториев курорта в начале мая. Новорожденные уже немного окрепли, и мать стала позволять посмотреть на них и покормить с рук.

Жители Сочи придумывают имена двум детенышам дикобраза. Они родились в зоопарке одного из санаториев курорта в начале мая. Новорожденные уже немного окрепли, и мать стала позволять посмотреть на них и покормить с рук.Как напоминают "Вести Сочи", родителей — Розочку и Кактуса подарил зоосаду продюсер цирка Гия Эрадзе. Сотрудники решили, что у новорожденных тоже должны быть имена в честь растений.Пополнения ждут и в семействе зебр. Сейчас они с удовольствием едят молодую зеленую траву, которая является и лакомством и пользой. Буквально через несколько месяцев на свет появятся дети зебры.Ветеринарный врач санатория Георгий Андриасов отмечает: "В период эпидемии по коронавирусу, когда в зоопарке не было посетителей, животные стали уделять больше внимание друг другу. Мы уже фиксирует бум рождаемости — у ослов, мартышек. Следующие на очереди две беременные зебры".