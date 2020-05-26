Регулярные столкновения Млечного Пути с соседней галактикой породили множество звёзд. Возможно, в таком космическом ДТП появилось и Солнце.

Регулярные столкновения Млечного Пути с соседней галактикой породили множество звёзд. Возможно, в таком космическом ДТП появилось и Солнце. К такому выводу пришли специалисты, изучившие возраст светил в радиусе 6500 световых лет от Солнечной системы.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.Чтобы определить возраст всех известных звёзд в окрестностях Солнца, учёные использовали непревзойдённый каталог светил, составленный на основе данных, собранных космическим телескопом Gaia.Выяснилось, что за последние шесть миллиардов лет эта часть галактики знала три периода интенсивного формирования звёзд. Пики их пришлись на 5,7, 1,9 и 1 миллиард лет назад. Образование Солнца, которому примерно пять миллиардов лет, произошло как раз под занавес первого из этих всплесков звездообразования.Чем могли быть вызваны подобные "огненные шоу"? Разумеется, у нас нет машины времени, чтобы вернуться в прошлое и выяснить это доподлинно. Но именно в эти периоды плоскость Млечного Пути пробивала насквозь карликовая эллиптическая галактика в Стрельце (для краткости её обозначают Sgr).Sgr – это небольшая звёздная система, которая обращается вокруг центра Млечного Пути. Её постепенно сжимающаяся орбита почти перпендикулярна плоскости Галактики. Время от времени Sgr буквально ныряет в диск Млечного Пути то сверху вниз, то снизу вверх, и пролетает его насквозь.Иллюстрация трёх столкновений галактики Sgr с Млечным Путём. Перевод "33Live.RuНаука".Иллюстрация ESA.Некоторые специалисты считают, что важные особенности формы нашей галактики были порождены именно столкновениями с Sgr. Уступая Млечному Пути по массе в десять тысяч раз, этот космический карлик стал её архитектором.Врезаясь в межзвёздный газ Млечного Пути, Sgr должен был порождать в нём волны, похожие на круги на воде. В одних точках такой волны вещество становилось более разреженным, зато в других уплотнялось. И в этих областях повышенной плотности гравитация запускала образование звёзд."Похоже, что существенная часть звёздной массы Млечного Пути была сформирована из-за взаимодействия с Sgr и не могла бы возникнуть иначе", – считает соавтор статьи Карме Гальярт (Carme Gallart) из Канарского института астрофизики.Трудно сказать наверняка, действительно ли Солнце появилось в результате одной из этих вспышек звездообразования. Но такая версия выглядит весьма убедительной, учитывая совпадение по времени.Отметим, что столкновения не проходят бесследно и для Sgr. Каждый раз эта звёздная система теряет часть газа и пыли.Ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о столкновении, навсегда изменившем форму Млечного Пути. Писали мы и о том, когда Галактика столкнётся с туманностью Андромеды.Разумеется, другие звёздные системы тоже иногда попадают в космические ДТП. И порой, будучи простреленными насквозь, они принимают удивительную форму бублика.