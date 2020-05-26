Оценив обстановку, сотрудники ГИБДД незамедлительно пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и проследовали до медицинского учреждения...

«Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве помогли быстро доставить младенца в медучреждение для оказания экстренной медицинской помощи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В вечернее время в ходе несения службы на Варшавском шоссе к командиру взвода ДПС капитану полиции Александру Муратову и врио командира взвода ДПС старшему лейтенанту полиции Алексею Колесникову обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится 8-месячная племянница, которой требуется срочная медицинская помощь. Мужчина пояснил, что у девочки сильно затруднено дыхание, и родители боятся не успеть своевременно добраться до больницы.Оценив обстановку, сотрудники ГИБДД незамедлительно пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и проследовали до медицинского учреждения.Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции девочке была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81