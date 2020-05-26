В Мурманской области рыбаки спасли своих промокших коллег потерпевших бедствие в море в четырех километрах от берега. Судно удалось вытащить морякам с подоспевшего на помощь буксира.

В Мурманской области рыбаки спасли своих промокших коллег, терпевших бедствие в четырех километрах от берега. Инцидент произошел в Баренцовом море неподалеку от острова Кильдин."Я услышал слабый звук, он был похож на крик человека. И, посмотрев вдаль, я увидел пятно. Тогда я понял, что-то произошло с рыбаками. Быстро выбрав плавучий якорь, мы с Борисом Николаевичем рванули на помощь", — рассказал один из спасителей на своем канале в Youtube.Подоспевшие на помощь мужчины увидели среди волн трех продрогших рыболовов, ютившихся на днище перевернутого катера — температура воды в этот день была около 4 градусов тепла.Замерзшие мореплаватели перебрались на подошедшее судно. Удалось выловить из воды и потерянные вещи, вплоть до паспортов. Некоторое время рыбаки пытались спасти еще и катер. Сделать это смогла команда буксира, пришедшая на помощь.