Невероятную изобретательность демонстрируют москвичи во времена самоизоляции. Те, кто вынужден сидеть дома, но заскучал по природе, создают зеленый уголок прямо у себя на балконе. И для фантазии здесь нет предела: можно выращивать помидоры, лимоны или даже обустроить мини-пасеку.

Невероятную изобретательность демонстрируют москвичи во времена самоизоляции. Те, кто вынужден сидеть дома, но заскучал по природе, создают зеленый уголок прямо у себя на балконе. И для фантазии здесь нет предела: можно выращивать помидоры, лимоны или даже обустроить мини-пасеку.На самоизоляции Владимир начал выращивать томаты, балкон превратился в теплицу."Это очень хороший полудикий сорт томата, у нас он известен в стране как "Стыдливый румянец". Его очень любят огородники, потому что это урожайный сорт и неприхотливый", — объясняет Владимир Луканин.Большую часть времени вместе с семьей Владимир сейчас старается проводить на даче. Чтобы томаты на балконе городской квартиры не завяли, он настроил автоматизированную систему полива. Так что выращивать урожай теперь можно дистанционно.- Со смартфона мы подключаем наш насос, и вот побежала вода.Следить за ростом томатов также можно онлайн. Для этого на штативе установлен простой смартфон.- Человек очень долго находится на самоизоляции в квартире. Все-таки это хоть и жилое помещение, но не живое. А когда человек выращивает растение, это какой-никакой живой организм.Ольге пережить самоизоляцию тоже помогают растения. На балконе она выращивает розы, бархатцы, виолы."Я тот еще садовод, ничего не знаю про цветы и про выращивания, буду надеяться, что они все-таки приживутся и будут меня радовать", — говорит Ольга Третьякова.Но некоторые овощами, ягодами и цветами не ограничиваются. Андрей Кожарский на балконе смастерил настоящий улей."Я собрал 25 килограммов меда. В нем нет никаких вредных веществ, его специально тестировали на тяжелые металлы. Прекрасный ивовый мед", — рассказывает Андрей Кожарский.По словам Андрея, к соседям пчелы не залетают, так как хорошо знают, где их дом.В Москве пчел очень мало. Помимо того, что они дают мне мед, они также опыляют растения в городе. Очень много энтомофильных растений, то есть тех, которые опыляются только насекомыми, они поддерживают жизнь этих растений", — объясняет Андрей Кожарский.Сидеть в майские дни в квартире без свежего воздуха очень сложно. Поэтому многие озеленяют балконы и приспосабливают их для того, чтобы проводить там как можно больше времени.Екатерина — журналист. Она часто работала из дома и до режима самоизоляции. А вот ее подруга, тоже Екатерина — бортпроводник, была вынуждена уйти в отпуск из-за пандемии. Сейчас работает дистанционно менеджером по продажам."У меня не очень большая комната, она достаточно темная, туда плохо проникает воздух. Конечно, у меня там есть все, что нужно для работы и для жизни, но почему бы не устроиться на балконе, если у тебя такой большой балкон, такой светлый", — говорит Екатерина ГращенкоСделать глоток свежего воздуха можно, не выходя из дома. Балконы на самоизоляции стали самым посещаемым местом в квартире. Теперь это кабинет, мини-кафе, спортзал и даже ЗАГС одновременно.