В Самарской области произошел крупный пожар. Загорелись сразу 11 жилых домов. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. ..

В Самарской области произошел крупный пожар. Загорелись сразу 11 жилых домов.Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. В настоящее время пожарные пытаются потушить пламя. На месте происшествия был развернут оперативный штаб. Причины случившегося выясняются.