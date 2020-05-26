Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжества запланированы на 24 июня. В 1945 году именно в этот день состоялся первый проход воинов-победителей по брусчатке Красной площади.

Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжества запланированы на 24 июня. В 1945 году именно в этот день состоялся первый проход воинов-победителей по брусчатке Красной площади.При этом глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу обеспечить самые строгие меры безопасности при проведении Парада и исключить риски для всех его участников.Кроме того, во время видеоконференции с министром обороны Владимир Путин предложил провести акцию "Бессмертный полк" 26 июля. В этот же день состоится Главный Военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал "Россия 24". Впрочем, памятное шествие могут и перенести, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.Президент напомнил, что "Бессмертный полк" объединяет миллионы россиян, который сливаются в нескончаемый поток. В этой ситуации соблюсти социальную дистанцию никак не получится.