После проведения проверки супругам, дом которых находится на границе Москвы и области, аннулировали часть штрафов, выписанных ранее за нарушение карантина. Об этом сообщили в Главном контрольном управлении столицы.

После проведения проверки супругам, дом которых находится на границе Москвы и области, аннулировали часть штрафов, выписанных ранее за нарушение карантина. Об этом сообщили в Главном контрольном управлении столицы.Ранее появилась информация о том, что супруги получили штрафы на десятки тысяч рублей, хотя квартиры своей не покидали.Позже они предположили, что "нарушение" могло фиксироваться, когда они выходили на балкон собственной квартиры. Видимо, система и посчитала их нарушителями, которые отправились в соседний регион.Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков после сюжетов СМИ об этой странной ситуации в комментарии РИА Новости сообщил, что в ведомстве детально разобрались с каждым постановлением, выписанным в отношении супругов, и все штрафы, связанные с техническими особенностями привязки мобильного устройства к разным вышкам сотовой связи, были аннулированы."Однако в ходе детальной проверки были установлены неоспоримые факты нарушения гражданами режима обязательной самоизоляции", — сказал Данчиков.По его словам, были подтверждены четыре факта, когда квартиру супруги действительно покидали."Разумеется, штрафы по этим конкретным случаям аннулированы не будут, поскольку факт совершения нарушений подтвердился", — отметил представитель столичного Главконтроля.Жители Москвы уже не раз жаловались на случаи некорректной работы программы "Социальный мониторинг". В частности, дважды получала штрафы за "нарушение" карантинного режима женщина, которая уже год из-за болезни не встает с кровати.Ранее Данчиков сообщил, что на работу приложения было подано около 2,5 тысячи жалоб, связанных с начислением штрафов. Это, по его словам, составляет не больше трех процентов от общего количества штрафов.26 мая глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сказал, что приложение "Социальный мониторинг" для контроля за больными коронавирусом в столице отменять не планируется, поскольку оно выполняет ту функцию, которая на него возложена.